 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Стрельбу на автовокзале в израильском Беэр-Шеве устроил 29-летний бедуин

Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Стрельбу на автовокзале в израильском Беэр-Шеве устроил 29-летний бедуин
Video

Стрельбу на центральном автовокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля устроил 29-летний житель бедуинской деревни Ахмад аль-Укби, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные власти.

Нападавший, которого силовики убили на месте стрельбы, имел израильское гражданство, ранее он был судим. Деревня, в которой он проживал, располагается недалеко от населенного пункта Лакия.

Вооруженный мужчина напал на людей на автовокзале в Беэр-Шева днем 6 октября. Как писал Ynet, он приехал с пистолетом на автобусе, зашел в располагающийся в здании вокзала «Макдоналдс» и открыл огонь по людям. По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», в результате стрельбы погибла девушка, еще десять человек были ранены.

Израильская полиция сообщила о гибели на автовокзале сержанта полиции Ширы Суслик. По данным The Times of Israel, в результате стрельбы также был убит гражданин Эритреи, «которого ошибочно приняли за нападавшего».

Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-Шеве
Общество

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя произошедшее, призвал «поступать жестко» с нелояльными израильским властям бедуинами, в том числе разрушать их дома.

Израильские бедуины имеют гражданство страны и, как правило, живут в районе пустыни Негев. Считается, что они происходят от арабских и набатейских племен.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль арабы стрельба автовокзал
Материалы по теме
Неизвестный расстрелял людей на автовокзале в Израиле
Общество
В Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим
Политика
При стрельбе в Алабаме погибли четыре человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Российский генерал заявил о завершении зачистки УгледараПолитика, 19:13
Драка футбольных фанатов привела к остановке движения поездов в ГерманииСпорт, 19:05
В белгородском селе дрон влетел в окно дома и ранил 13-летнего подросткаПолитика, 18:58
Иран на девять часов закрыл воздушное пространствоПолитика, 18:49
Стрельбу на автовокзале в израильском Беэр-Шеве устроил 29-летний бедуинПолитика, 18:46
Венчурный рынок по-азиатски: чем Индия интересна российским стартапамОтрасли, 18:34
«Локомотив» вернулся в лидеры РПЛ, обыграв «Крылья Советов»Спорт, 18:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Telegram позволил жалобы по причине «не нравится» и «законно, но удалить»Технологии и медиа, 18:24
Проживший дольше всех с прогерией человек умер в возрасте 28 летОбщество, 18:18
В федерации волейбола рассказали о жалобах букмекеров на «странные матчи»Спорт, 18:13
МЮ продлил серию без побед на фоне сообщений о скором уходе тен ХагаСпорт, 18:04
Спутница Дурова сообщила, что потеряла ребенка после его ареста в ПарижеОбщество, 17:56
Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной ОсетиейПолитика, 17:41
Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-ШевеОбщество, 17:31