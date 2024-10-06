Стрельбу на автовокзале в израильском Беэр-Шеве устроил 29-летний бедуин
Стрельбу на центральном автовокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля устроил 29-летний житель бедуинской деревни Ахмад аль-Укби, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные власти.
Нападавший, которого силовики убили на месте стрельбы, имел израильское гражданство, ранее он был судим. Деревня, в которой он проживал, располагается недалеко от населенного пункта Лакия.
Вооруженный мужчина напал на людей на автовокзале в Беэр-Шева днем 6 октября. Как писал Ynet, он приехал с пистолетом на автобусе, зашел в располагающийся в здании вокзала «Макдоналдс» и открыл огонь по людям. По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», в результате стрельбы погибла девушка, еще десять человек были ранены.
Израильская полиция сообщила о гибели на автовокзале сержанта полиции Ширы Суслик. По данным The Times of Israel, в результате стрельбы также был убит гражданин Эритреи, «которого ошибочно приняли за нападавшего».
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, комментируя произошедшее, призвал «поступать жестко» с нелояльными израильским властям бедуинами, в том числе разрушать их дома.
Израильские бедуины имеют гражданство страны и, как правило, живут в районе пустыни Негев. Считается, что они происходят от арабских и набатейских племен.
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