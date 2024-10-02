Шесть человек погибли при теракте в Тель-Авиве
Шесть человек погибли, и еще 17 пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве, сообщает пресс-служба полиции Израиля в телеграм-канале.
Еще 17 человек были госпитализированы с разной степенью травм. Один из стрелявших убит на месте, а другой госпитализирован в критическом состоянии.
По данным полиции, двое террористов вошли в вагон метротрамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам, после чего двинулись по иерусалимскому бульвару, стреляя и нанося ножевые удары по прохожим.
О стрельбе в Яффе (старый город, объединен с Тель-Авивом) стало известно накануне. Полиция Израиля расценивает произошедшее как теракт.
Channel 12 со ссылкой на гендиректора MDA Эли Бина писал, что стрельбу зафиксировали на Иерусалимской улице и улице Газа.
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