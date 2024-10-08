Дипломат рассказала о списках участников вторжения в Курскую область
В России составляют перечни участвовавших во вторжении в Курскую область иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила в интервью «РИА Новости» и.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке (в Курскую область. — РБК) на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь», — сказала Жданова.
По ее словам, с начала военной операции к уголовной ответственности привлекли не менее 785 наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.
В России периодически выносят приговоры иностранцам, участвовавшим в конфликте России и Украины на стороне Киева. В частности, 7 октября Мосгорсуд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Джеймса Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в участии в боях в качестве наемника ВСУ. По информации прокуратуры, за участие в боевых действиях американец получал в месяц $1 тыс.
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