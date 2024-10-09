Верховная рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет
Верховная рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
«РБК Украина» уточняет, что речь идет о военнообязанных, которые ранее были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья в мирное время, а в военное — ограниченно годными.
Теперь документ должны подписать спикер парламента и президент.
Гончаренко заявил, что закон не предусматривает демобилизацию уже призванных в возрасте до 25 лет, но добавил, что будет добиваться такого решения в будущем. В сентябре депутат рассказывал, что командование Сухопутных войск издало директиву о запрете призыва ограниченно годных, текст которой засекречен.
Военно-врачебные комиссии прекратили присваивать военнообязанным категорию ограниченной годности в мае. Этой весной в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, в частности возраст призыва снизили с 27 до 25 лет.
Как отмечает LB.ua, из-за этого возникла правовая коллизия, фактически позволившая мобилизовать граждан от 18 до 25 лет, которые непригодны для службы в мирное время и ограниченно пригодны в военное. При этом подходящие к военной службе юноши мобилизации не подлежали, потому что подпали под срочный призыв. После двух месяцев обсуждений в парламенте депутаты рекомендовали запретить мобилизовать бывших ограниченно годных до 25 лет.
Против призыва людей младше 25 лет выступал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который теперь занимает должность посла Украины в Великобритании. По его мнению, мобилизация не должна затрагивать этих граждан, кроме «крайних случаев», когда существует угроза существованию государства.
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