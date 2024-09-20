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Военная операция на Украине ,  
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На Украине запретили мобилизовать ограниченно годных до 25 лет

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Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Командование сухопутных войск Украины внутренней директивой запретило мобилизацию граждан до 25 лет со статусом «ограниченно годен», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на соответствующий документ, текст которого, по его словам, публиковать нельзя.

Ранее под призыв попадали молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны ограничено пригодными, потому что имели проблемы со здоровьем, уже отслужили срочную службу или закончили военную кафедру.

О демобилизации уже призванных речи не идет, как подчеркнул Гончаренко, за нее еще придется бороться.

В начале августа Гончаренко сообщил, что на основе его предложения разработан законопроект, который поддержал Комитет по нацбезопасности и обороне. Он заявил тогда, что, согласно проекту, будет запрещена мобилизация не только ограниченно годных к службе от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры.

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Также в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех, кого успели забрать, пользуясь этой нормой.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

Кроме того, в конце августа на Украине ввели режим «воюй или работай» для вывода рынка труда из тени. Он предполагает, что все украинцы должны либо вступить в армию, либо обеспечивать воюющих.

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Украина мобилизация Сухопутные войска Верховная рада Украины
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