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Военная операция на Украине ,  
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На Украине решили отказаться от категории ограниченной годности к службе

Минобороны Украины: ВВК больше не будут присваивать категорию ограниченно годен
Сюжет
Военная операция на Украине
Те украинцы, кто получил категорию ограниченно годен, в течение девяти месяцев должны повторно пройти медкомиссию, она определит пригодность к службе. Присваивать эту категорию больше не будут, сообщило украинское Минобороны

Военно-врачебные комиссии (ВВК) прекратят присваивать военнообязанным гражданам категорию ограниченно годных к службе, сообщила замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова, передает «РБК-Украина».

21 марта Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому мужчины, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

«Те люди, которые получали от ВВК заключение, что они ограниченно годны, пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВВК не будет выдавать такое заключение», — пояснила Калмыкова. По ее словам, Минобороны получало много обращений с просьбой урегулировать этот вопрос.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В сентябре прошлого года Рада разрешила мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин, но для службы на конкретных военно-учетных специальностях.

Тогда же украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать формулировку «ограниченно годен»; по его мнению, гражданин Украины должен быть либо годным для выполнения военной службы, либо непригодным.

По словам Лубинца, власти зафиксировали много случаев, когда «из-за коррупционной составляющей» здоровые люди получили справки о том, что они непригодны к службе; в то же время граждане с проблемами со здоровьем и подтвержденными диагнозами получали категорию «ограниченно годен». Он отмечал, что граждане Украины, имеющие проблемы со здоровьем, могут нести службу в войсках, не связанных с деятельностью на передовой.

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В России существует пять категорий годности к военной службе:

  • А — годен;
  • Б — годен с незначительными ограничениями;
  • В — ограниченно годен;
  • Г — временно не годен;
  • Д — не годен.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина военная служба мобилизация
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