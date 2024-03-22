На Украине решили отказаться от категории ограниченной годности к службе
Военно-врачебные комиссии (ВВК) прекратят присваивать военнообязанным гражданам категорию ограниченно годных к службе, сообщила замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова, передает «РБК-Украина».
21 марта Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому мужчины, которые были признаны ограниченно годными к службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
«Те люди, которые получали от ВВК заключение, что они ограниченно годны, пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВВК не будет выдавать такое заключение», — пояснила Калмыкова. По ее словам, Минобороны получало много обращений с просьбой урегулировать этот вопрос.
В сентябре прошлого года Рада разрешила мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин, но для службы на конкретных военно-учетных специальностях.
Тогда же украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать формулировку «ограниченно годен»; по его мнению, гражданин Украины должен быть либо годным для выполнения военной службы, либо непригодным.
По словам Лубинца, власти зафиксировали много случаев, когда «из-за коррупционной составляющей» здоровые люди получили справки о том, что они непригодны к службе; в то же время граждане с проблемами со здоровьем и подтвержденными диагнозами получали категорию «ограниченно годен». Он отмечал, что граждане Украины, имеющие проблемы со здоровьем, могут нести службу в войсках, не связанных с деятельностью на передовой.
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В России существует пять категорий годности к военной службе:
- А — годен;
- Б — годен с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен;
- Г — временно не годен;
- Д — не годен.
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