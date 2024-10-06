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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
«План победы» Зеленского не вызвал в США отклика, на который рассчитывал Киев, но на встрече с участием Байдена в Германии он может получить другую помощь, пишет WP. Россия настаивает на нейтральном и внеблоковом статусе Украин
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

С тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский представил в США свой «план победы», прошло более недели, но детали стратегии остаются неизвестны, как и то, как ее восприняли в Вашингтоне, пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что поездка Зеленского в Соединенные Штаты не вызвала реакции, на которую рассчитывала Украина, а президент Джо Байден не снял ограничений на использование дальнобойного оружия для Киева. Тем не менее, на следующей неделе у украинского президента будет еще один шанс представить Байдену «план победы» — на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии.

По словам неназванного дипломата одной из стран Запада, на этой встрече Украина может рассчитывать на другую помощь. В частности, сказал собеседник, страны НАТО рассматривают возможность предложить Киеву «более конкретные шаги» для будущего членства в альянсе, хотя, вероятно, эти меры будут не настолько срочными, как хотелось бы украинской стороне. О том, что Байден может согласиться на подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО, сообщала также Financial Times.

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Как пишет WP, проблема для украинских чиновников заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США ставят под сомнение будущую помощь в сфере безопасности для Украины. Команда Зеленского пыталась убедить Байдена поддержать «план победы» до окончания срока его полномочий, но Белый дом вряд ли примет какие-либо непопулярные меры, чтобы не поставить под угрозу кампанию кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

«План победы» Зеленского не был полностью обнародован. По данным FT, помимо приглашения в НАТО, он включает поставки «огромного количества» западного оружия Украине.

Киев подал заявку на ускоренное вступление в блок в сентябре 2022 года. В основном коммюнике июньского саммита альянса в Вашингтоне говорится, что «будущее Украины в НАТО», страна становится все более политически интегрированной с блоком, но официальное приглашение Киеву направят лишь тогда, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

Власти России видят в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности страны и требуют отказа Украины от стремления вступить в блок. Летом президент Владимир Путин предложил условия для прекращения боевых действий, в которые, помимо пункта о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, входят вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Украина назвала их ультиматумом.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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