Bloomberg не исключил смягчения позиции Киева на фоне близости «эндшпиля»

Bloomberg: Зеленский может смягчить свою позицию на фоне близости «эндшпиля»

Приближение зимы и ослабление поддержки со стороны Запада заставляют Киев признать близость «эндшпиля», одним из центральных пунктов любых будущих переговоров по Украине станет членство в НАТО, сообщает Bloomberg

Союзники Украины не исключают, что президент Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию по условиям завершения конфликта с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО.

Хотя Зеленский по-прежнему настаивает на полном выводе российских войск и на вступлении страны в НАТО, а также исключает какой-либо «торг» по поводу суверенитета или территорий, приближение зимы и ослабление поддержки со стороны Запада заставляют Киев признать близость «эндшпиля».

Украинский лидер планировал представить свой «план победы» на встрече союзников в формате «Рамштайн» в Германии 12 октября. Однако президент США Джо Байден решил отложить поездку из-за урагана «Милтон». Во время визита Зеленского в США этот план был воспринят «вяло», отмечает агентство.

По словам одного из собеседников, Вашингтон попросил Киев сформулировать дорожную карту на следующий год, включая военную и финансовую поддержку. Зеленский пообещал раскрыть все детали плана после того, как представит его союзникам.

Тем не менее давление со стороны союзников, которые требуют более конкретного плана, усиливается. Положение Киева на поле боя, напряженность с бюджетами в западных странах и, прежде всего, предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах, побуждают их более внимательно рассмотреть возможность завершения конфликта путем переговоров.

Одним из центральных пунктов любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО, сообщает Bloomberg. По словам чиновников, на Байдена оказывают давление, чтобы тот направил Киеву «явное приглашение» присоединиться к альянсу. И хотя маловероятно, что американский лидер это сделает, такое предложение рассматривается «как потенциальная возможность для любых переговоров с участием Кремля».

В качестве альтернативы рассматриваются «надежные гарантии безопасности», особенно со стороны США, которые «будут равносильны де-факто членству Украины».

Летом президент России Владимир Путин выдвинул свои условия мира, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные страны не позволят Киеву провести честные переговоры с Москвой на основе Устава ООН, и называл единственным способом вести диалог с Западом победу России.