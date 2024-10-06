Трамп осудил Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана

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Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предоставили низкие выплаты пострадавшим от урагана «Хелен» по сравнению с миллиардной помощью, которую США отправляют в другие страны, заявил экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Они (Байден и Харрис. — РБК) предлагают $750 людям, чьи дома разрушены — их просто смыло. При этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей даже не слышало», — заявил Трамп на предвыборном мероприятии в Батлере.

Ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США 26 сентября. Сильнее всего пострадали Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия и Вирджиния, погибли не менее 277 человек в шести штатах. По оценкам экспертов, ущерб от урагана составляет от $15 млрд до $100 млрд.

«Хелен» — второй по разрушительности ураган, обрушившийся на США за последние 50 лет. На первом месте ураган «Катрина», от которого в 2005 году погибли не менее 1,3 тыс. человек.