МЧС сообщило о взрывах в Карачаевском районе Брянской области
В Карачаевском районе Брянской области зарегистрирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная с детонацией взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Еще одна чрезвычайная ситуация, по данным ведомства, зафиксирована в агропромышленном комплексе Брянской области, также в регионе произошло шесть техногенных пожаров. Там добавили, что в течение суток режим ЧС не вводился.
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