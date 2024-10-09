МЧС сообщило о взрывах в Карачаевском районе Брянской области

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В Карачаевском районе Брянской области зарегистрирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная с детонацией взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Еще одна чрезвычайная ситуация, по данным ведомства, зафиксирована в агропромышленном комплексе Брянской области, также в регионе произошло шесть техногенных пожаров. Там добавили, что в течение суток режим ЧС не вводился.

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