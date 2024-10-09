Над Россией за ночь сбили 47 беспилотников

Больше всего беспилотников сбито над Брянской областью и Азовским морем. Также дроны уничтожены над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Краснодарским краем

Брянск (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

В ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

Над Брянской областью уничтожили 24 дрона, еще 13 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской, еще один — в Краснодарском крае.

Ростовский губернатор Василий Голубев написал, что из-за падения обломков в Кагальницком районе произошел ландшафтный пожар, его потушили.

В Краснодарском крае атаке подвергся Щербиновский район, в частном домовладении в селе Шабельское выбило стекла и повредило газовую трубу. Брянский губернатор Александр Богомаз минувшей ночью несколько раз отчитывался о перехвате дронов, о пострадавших не сообщалось.

Об одной из самых массированных ночных атак Минобороны сообщало 29 сентября. Тогда ПВО сбила 125 дронов, большинство из них — над Волгоградской и Ростовской областями.