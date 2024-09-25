Лавров заявил, что Запад мешает справедливым переговорам Москвы и Киева

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Западные страны не позволят Украине провести честные переговоры с Россией на основе принципов и положений Устава ООН, поскольку сейчас украинские власти не представляют весь народ страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр сравнил ситуацию на Украине, которая после Евромайдана в 2014 году не представляет жителей Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, с колониальными державами прошлого, также не представлявшими народы своих колоний из стран Африки, Азии, Латинской Америки.

«Именно в этом сейчас мы видим причины, которые не позволяют Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учет принципов Устава [ООН]», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).

Министр сообщил также, что в Уставе ООН главенствующее положение занимает уважение прав человека независимо от пола, расы, языка или религии, а не территориальная неприкосновенность.

Россия неоднократно заявляла о дискриминации русского языка на Украине. Президент Владимир Путин говорил, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

Россия настаивает на признании суверенитета над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в ее состав по итогам референдума, на выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Путин говорил, что это позволило бы «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни». Киев отказывается от переговоров на таких условиях и считает их ультиматумом.

25 сентября Лавров заявил, что единственным способом вести диалог с Западом служит победа России в конфликте на Украине.