МВД разработало порядок сбития неопознанных дронов
МВД России разработало проект приказа, в котором описан порядок уничтожения неопознанного беспилотника, а также расширен перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие такого решения. Об этом министерство сообщило на своем сайте.
Так, проект приказа под названием «О порядке принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов МВД России» предусматривает, что «пресечение функционирования» неопознанных беспилотников может осуществляться следующими способами:
- путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления;
- посредством их уничтожения или повреждения.
К беспилотникам МВД хочет отнести не только воздушные аппараты, но и подводные, надводные, беспилотные транспортные средства, а также иные автоматизированные комплексы.
С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам вражеских БПЛА: по подсчетам РБК, к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области. Кроме того, дроны регулярно атакуют Крым, Московскую, Рязанскую, Калужскую и Воронежскую области.
Украинские власти неоднократно заявляли, что будут продолжать атаки на территории России. Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что такие атаки будут все «глубже и глубже», а также обещал регулярно обстреливать Крымский мост.
На фоне регулярных атак президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также желтый уровень террористической опасности в приграничных с Украиной регионах и отдельных районах. Кроме того, с минувшего лета власти начали массово вводить запреты на полеты беспилотников: к октябрю такой запрет действовал в 67 регионах.
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