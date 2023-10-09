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Военная операция на Украине ,  
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МВД разработало порядок сбития неопознанных дронов

МВД предложило порядок «пресечения функционирования» неопознанных дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
МВД предложило утвердить способы уничтожения неопознанных дронов, угрожающих объектам министерства, а также определить лиц, которые могут принимать такое решение. К октябрю запрет на полеты БПЛА действовал в 67 регионах России
Противодроновое&nbsp;ружьё
Противодроновое ружьё (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

МВД России разработало проект приказа, в котором описан порядок уничтожения неопознанного беспилотника, а также расширен перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие такого решения. Об этом министерство сообщило на своем сайте.

Так, проект приказа под названием «О порядке принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов МВД России» предусматривает, что «пресечение функционирования» неопознанных беспилотников может осуществляться следующими способами:

  • путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления;
  • посредством их уничтожения или повреждения.

К беспилотникам МВД хочет отнести не только воздушные аппараты, но и подводные, надводные, беспилотные транспортные средства, а также иные автоматизированные комплексы.

С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам вражеских БПЛА: по подсчетам РБК, к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области. Кроме того, дроны регулярно атакуют Крым, Московскую, Рязанскую, Калужскую и Воронежскую области.

Украинские власти неоднократно заявляли, что будут продолжать атаки на территории России. Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что такие атаки будут все «глубже и глубже», а также обещал регулярно обстреливать Крымский мост.

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На фоне регулярных атак президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также желтый уровень террористической опасности в приграничных с Украиной регионах и отдельных районах. Кроме того, с минувшего лета власти начали массово вводить запреты на полеты беспилотников: к октябрю такой запрет действовал в 67 регионах.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МВД дроны беспилотники Военная операция на Украине
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