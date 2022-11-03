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Россия заявит МИД Польши протест из-за изъятия базы отдыха под Варшавой

Посольство России заявит МИД Польши протест из-за изъятия базы отдыха под Варшавой
Речь идет о базе отдыха «Скубянка» недалеко от столицы Польши, которую сдавали в аренду российскому посольству с 1980-х годов. Весной польские власти расторгли договор аренды, 2 ноября участок изъяли местные власти

Посольство России заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха «Скубянка», которую накануне забрали у российского диппредставительства, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Варшаве.

База отдыха «Скубянка» расположена в 30-40 км от Варшавы на реке Нарев. Ее территория занимает около 6 га, здесь расположены два отеля, две виллы и восемь летних домиков. Российское посольство арендует этот участок у польского государственного лесничества с 1980-х годов.

В посольстве объяснили, что с начала этого года база отдыха «законсервирована и не используется по соображениям безопасности», а также в связи с высылкой российских дипломатов и отъездом членов их семей. В марте лесничество уведомило о расторжении договора аренды, который действовал до декабря 2024 года. До этого польские власти заморозили банковские счета российского диппредставительства, из-за чего пришлось прекратить плату за аренду.

«В договоре аренды не предусмотрено досрочное расторжение договора в случае задержки внесения арендной платы. Посольство не раз уведомляло лесничество о готовности погасить задолженность после разморозки наших счетов», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что лесничество собиралось обратиться в суд с иском о досрочном расторжении договора, однако посольство не получило никаких повесток в суд.

Сейчас у сотрудников посольства нет доступа на базу отдыха, так как лесничество сменило замки на воротах.

2 ноября замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил, что базу отдыха изъяли сотрудники Государственного лесного хозяйства. Весной глава Гослеса Юзеф Кубица заявил, что 14 апреля польская сторона расторгла договор аренды (12 тыс. злотых в месяц или около $2,5 тыс. по текущему курсу).

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Теги
Татьяна Стекольникова, Алена Нефедова Алена Нефедова
посольство России Польша протест Варшава база отдыха
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