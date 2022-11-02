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Посольство России в Польше лишилось базы отдыха

Посольство России в Польше лишилось базы отдыха на Зегжинском водохранилище
База отдыха на Зегжинском водохранилище сдавалась в аренду посольству с 1980-х годов. Ее территория занимает около 6 га, на ней расположены два отеля, две виллы и восемь летних домиков. Польша обвинила Россию в неуплате аренды
Фото: EdwardSiarka / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: EdwardSiarka / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

У посольства России в Польше забрали базу отдыха на Зегжинском водохранилище, которую оно арендовало; теперь база перешла в собственность Государственного лесного хозяйства. Об этом заявил замминистра по климату Эдвард Сярка, его слова приводит wGospodarce.

«В среду сотрудники Государственного лесного хозяйства изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой», — сказал Сярка.

Договор с российским диппредставительством был расторгнут в середине апреля этого года. Польские власти объяснили это тем, что дипломаты не платили аренду в размере 12 тыс. злотых в месяц ($2,5 тыс. по текущему курсу). По словам Сярки, сейчас проходит инвентаризация.

База отдыха сдавалась в аренду российскому посольству с 1980-х годов. Ее территория занимает около 6 га, на ней расположены два отеля, две виллы и восемь летних домиков. Расположена база на реке Нарев в 40 км от Варшавы.

Пресс-секретарь Гослеса Михал Гзовски сообщил в «Твиттере», что база отдыха «полностью разрушена».

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

Весной глава Гослеса Юзеф Кубица заявил, что 14 апреля польская сторона расторгла договор аренды, объяснив это тем, что республика не желает терпеть представителей государства, начавшего военную операцию на Украине. Однако посол России Сергей Андреев отказался отдавать базу, сообщало агентство PAP. Через месяц Гослес обратился в суд и потребовал передачу базы ему.

Последний раз аренда продлевалась в 2010 году. Российские дипломаты, согласно договору, могли бы пользоваться ею до 2025 года.

Андреев говорил, что 14 апреля посольство получило письмо, в котором сообщалось, что польская сторона «немедленно разрывает договор аренды лесного участка под нашей базой отдыха в Скубянке без каких-либо объяснений». «Мы, естественно, объяснения запросили и сослались на то, что по условиям нашего договора, подписанного до декабря 2024 года, возможность разрыва этого договора аренды предусмотрена при нарушении арендатором, то есть нами, условий договора аренды, при чем в строго определенных случаях. И ни один из этих случаев места не имел», — пояснял посол. По его словам, польская сторона требовала передать им базу отдыха до 30 апреля.

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Елена Чернышова
При участии
Алена Нефедова
Посольство России в Польше база отдыха
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