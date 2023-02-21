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Путин пообещал провести выборы в строгом соответствии с законом

Путин пообещал провести выборы 2023 и 2024 годов в строгом соответствии с законом
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters)

Региональные выборы в 2023 году и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур, заявил президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному Собранию. Трансляцию вел РБК.

«Хочу подчеркнуть, что и выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — сказал Путин.

10 сентября 2023 года пройдут выборы в регионах. Планируется избрать 20 губернаторов на прямых выборах и еще пять — на непрямых, а также депутатов 20 законодательных собраний. На эти выборы (в органы как законодательной, так и исполнительной властей) могут выдвинуть бывших участников военной операции на Украине, добровольцев в Донбассе и волонтеров, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Для президентских выборов Кремль прорабатывает разные сценарии, есть вероятность, что на пост главы государства снова выдвинется Путин, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники РБК тоже говорили, что на касающихся президентских выборов совещаниях в Кремле речь шла о выдвижении Путина, а предварительные обсуждения этой темы начались еще летом.

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Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию Выборы президентские выборы

Владимир Путин

политик, президент России

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