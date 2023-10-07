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Выборы президента России ,  
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Кадыров предложил отменить выборы президента из-за спецоперации

Кадыров: выборы президента нужно отменить, или провести их с одним Путиным
Сюжет
Выборы президента России
В настоящее время нет человека, который мог бы защитить Россию, заявил глава Чечни. Поэтому выборы президента нужно или перенести или провести их с единственным кандидатом в бюллетене — Владимиром Путиным, считает он
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России или провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным. Заявление, как сообщает «РИА Новости», было сделано на акции в центре Грозного, которая была приурочена 71-летию со дня рождения Путина.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал Кадыров.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

По информации «Грозный-информ», акция в Грозном проходила в формате флешмоба, в ней приняли участие 25 тыс. человек. Около 1500 участников в футболках с портретом Путина выстроились в форме числа 71.

«Они держали в руках государственные флаги Российской Федерации в количестве 300 штук (200 из них с изображением В.В. Путина) и 200 транспарантов с портретами президента России с патриотичными лозунгами», — пишет агентство со ссылкой на корреспондента.

Утром 7 октября Кадыров опубликовал поздравление Владимиру Путину с днем рождения. В нем говорилось, что Путин «возглавил страну в самый сложный период», после чего «приступил к наведению порядка».

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«Сегодня мы видим результат работы Владимира Путина. Россия снова стала одной из самых влиятельных стран на международной арене», — отметил Кадыров.

Как ранее рассказали источники РБК, близкие к руководству трех субъектов, администрация президента уже начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, регионы отправили их в Москву.

В качестве главной задачи доверенного лица Кремль обозначил следующую — «увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения» в своей аудитории, уточнили два собеседника РБК. В связи с этим граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать нескольким критериям: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории, пояснил один из собеседников РБК.

В Госдуму 5 октября внесли законопроект с поправками в закон о выборах президента России. Документ уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляет норму о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода.

Кроме того, проект уточняет положения, регулирующие фото- и видеосъемку на избирательных участках; устанавливает, что на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

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При участии
Наталья Галимова
Рамзан Кадыров Владимир Путин выборы президента спецоперация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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