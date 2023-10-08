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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля сообщила об уничтожении 400 боевиков ХАМАС

ЦАХАЛ: армия Израиля за последние двое суток уничтожила 400 боевиков ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Армия Израиля уничтожила около 400 боевиков ХАМАС, сообщил представитель ЦАХАЛ. Нетаньяху ранее обещал превратить «город зла» в руины, отмечая, что армия будет действовать «повсюду с полной силой»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает отражать атаки ХАМАС в районе границы с сектором Газа, со вчерашнего дня убиты около 400 боевиков, десятки арестованы, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, активные боевые действия в настоящее время ведутся в городе Кфар-Аза, который находится примерно в 5 км к востоку от сектора Газа. Он отметил, что израильская армия «героически сражается» за освобождение заложников, которых боевики удерживают в городе.

«Силы ЦАХАЛ есть во всех городах, нет города, в котором бы не было сил ЦАХАЛ», — подчеркнул Хагари.

7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило о начале военной операции «Потоп Аль-Аксы». Параллельно с ракетными обстрелами десятки боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля и начали брать в плен жителей приграничных поселений, переправляя их в сектор Газа.

Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС. Этой ночью израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил ХАМАС, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал «наступательный этап», который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», говорил премьер. В ЦАХАЛ сообщали, что власти Израиля в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа.

The Times of Israel со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Израиля пишет, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило о 313 погибших и почти 2 тыс. раненых.

Армия Израиля сообщила об уничтожении 400 боевиков ХАМАС
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Илья Пламенев Илья Пламенев
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль сектор Газа
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