ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион и обстреле Ашкелона

Палестинская группировка также заявила о запуске сотни ракет по Ашкелону, есть попадания по жилым домам

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Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС «Аль-Кассам» запустило ракеты в сторону крупнейшего в Израиле международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива, говорится в заявлении группировки в телеграм-канале. Атака предпринята в ответ на «продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов».

Помимо того, ХАМАС заявил о запуске сотни ракет в направлении Ашкелона на юге Израиля. Times of Israel сообщает о попаданиях в жилые дома.

В центральной части Израиля и на юге звучат сигналы воздушной тревоги, сообщили в Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Израильские «Вести» писали, что в воскресенье, 8 октября, в аэропорт Бен-Гурион прибыли сотни иностранцев, которые собирались покинуть страну из-за атак ХАМАСа. Из-за наплыва выезжающих пассажиров в залах регистрации выстроились длинные очереди, а службы безопасности усилили проверки машин у въезда на территорию аэропорта, передавало издание.

Накануне некоторые зарубежные авиакомпании решили приостановить полеты в Израиль. Об этом, в частности, объявили Air France, Lufthansa, Wizz Air. Росавиация ввела ограничения на ночные полеты в страну из-за нестабильной военно-политической ситуации, они будут действовать «до особого распоряжения».

Тель-Авив попал под массированный ракетный обстрел со стороны Газы и 7 октября, когда ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Тогда же отряды боевиков палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге страны. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», военные нанесли удары по сектору Газы и сообщили об уничтожении сотен боевиков. Спецназ захватил Мухаммада Абу Гали, заместителя командующего южной дивизии военно-морских сил палестинского движения. ХАМАС со своей стороны заявил, что удерживает в заложниках около 100 человек из Израиля, в том числе выскопоставленных военных.

После начала нового военного обострения Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. Соединенные Штаты направили в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу.

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс.; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.