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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля сообщила об ударах по 800 объектам ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: армия Израиля нанесла 800 ударов по целям ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 800 целям в секторе Газа, передает газета Haaretz.

Операции проводят на земле, в море и с воздуха, уточнили в пресс-службе. В последние часы бои проходили на границе Израиля с сектором Газа.

Военные ХАМАС еще находятся внутри Израиля, часть лазутчиков была убита при попытке бежать обратно в сектор Газа, добавили военные.

ХАМАС начал операцию против Израиля утром 7 октября. Она сопровождалась многочисленными ракетными ударами и проникновением боевиков на территорию страны. В ответ на действия ХАМАС израильская армия начала наносить авиаудары по сектору Газа.

По последним данным, среди израильтян жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены свыше 2,1 тыс.; среди палестинцев — 370 погибших и около 2,2 тыс. пострадавших.

Теги
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС Палестина палестино-израильский конфликт
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