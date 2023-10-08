Армия Израиля сообщила об ударах по 800 объектам ХАМАС в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 800 целям в секторе Газа, передает газета Haaretz.

Операции проводят на земле, в море и с воздуха, уточнили в пресс-службе. В последние часы бои проходили на границе Израиля с сектором Газа.

Военные ХАМАС еще находятся внутри Израиля, часть лазутчиков была убита при попытке бежать обратно в сектор Газа, добавили военные.

ХАМАС начал операцию против Израиля утром 7 октября. Она сопровождалась многочисленными ракетными ударами и проникновением боевиков на территорию страны. В ответ на действия ХАМАС израильская армия начала наносить авиаудары по сектору Газа.

По последним данным, среди израильтян жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены свыше 2,1 тыс.; среди палестинцев — 370 погибших и около 2,2 тыс. пострадавших.