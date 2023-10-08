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Палестино-израильский конфликт ,  
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Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

Росавиация с 03:00 8 октября ограничила ночные полеты в Израиль
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Ограничения вводятся с 03:00 мск 8 октября «до особых распоряжений» из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле

Росавиация с 03:00 мск 08 октября ограничивает ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль «до особых распоряжений», об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения вводятся из-за нестабильной военно-политической ситуации в стране.

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о переносе двух рейсов из России в Израиль. Так, вылет из Сочи в Тель-Авив (рейс WZ4311), запланированный на 05:30 8 октября, «по соображениям безопасности переносится на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени)». Откладывается также обратный рейс Тель-Авив — Сочи WZ4312, запланированный на 10:10. «Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль и учитывая высший приоритет обеспечения безопасности пассажиров, авиакомпания «Ред Вингс» сообщает о временном сокращении программы полетов с территории Российской Федерации в/из аэропорт Тель-Авив», — заявил перевозчик.

Некоторые зарубежные авиакомпании решили приостановить полеты в Израиль. Об этом, в частности, объявили Air France, Lufthansa, Wizz Air.

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