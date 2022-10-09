«РИА Новости» сообщили об ударе по скоплению ВСУ в районе Кременной
Российские войска нанесли удар по военной технике и личному составу ВСУ в районе города Кременная в Северодонецком районе Луганской народной республики, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Город контролируется российскими силами, скопление ВСУ было обнаружено с помощью тепловизоров группировкой разведки «О» («Отважные»), пишет агентство. Удар по украинским силам был нанесен ракетной системой залпового огня «Град», указано в заметке. Агентство пишет о повреждении нескольких машин украинских военных и потерях личного состава убитыми и ранеными.
«Мы ведем наблюдение днем и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления. За последние дни удалось сорвать несколько их попыток наступать», — цитирует агентство неназванного российского военного.
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