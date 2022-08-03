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Кулеба заявил, что Киев не разделяет оптимизм Турции по диалогу с Москвой

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не разделяет оптимизма Турции по переговорам с Москвой
Зерновая сделка может заложить основу для мирных переговоров Москвы и Киева, предположили в Турции. На Украине с такой точкой зрения не согласились
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Georg Wendt / Getty Images)

Киев не разделяет оптимизма Анкары по поводу того, что зерновая сделка может стать предпосылкой для более широких договоренностей между Украиной и Россией, заявил в интервью агентству «Укринформ» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Россия и Украина 22 июля по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН по вывозу украинского зерна. В конце того же месяца представитель турецкого президента Ибрагим Калын предположил, что успех этой сделки может способствовать началу мирных переговоров Киева и Москвы. «Если соглашение о поставках зерна будет успешно реализовано, не исключено, что это заложит основу для прекращения огня, обмена пленными и мирных переговоров», — приводит его слова Hürriyet.

Однако Украина, как отметил Кулеба, пока не видит возможности для такого сценария. «Что касается более обнадеживающих сигналов, которые сейчас посылает Турция, что договоренность по зерну — это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, мы не разделяем этого оптимизма», — сказал министр.

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Российская и украинская делегации начали переговоры спустя несколько дней после начала спецоперации. Последняя очная встреча прошла в Стамбуле в конце марта. По ее итогам Киев передал Москве предложения по мирному соглашению. Однако в апреле, после событий в Буче, которые российские власти считают провокацией, переговоры были заморожены. Как сообщили в российском МИДе, обсуждение было приостановлено по инициативе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед возвращением за стол переговоров Киев намерен вернуть утраченные территории. Москва, в свою очередь, настаивает, что Киев должен признать «сложившиеся территориальные реалии», в том числе нынешний статус Крыма, а также ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе Кулеба сообщил, что ряд западных партнеров стали активно предлагать Киеву начать мирные переговоры с российской стороной, однако Киев не видит сигналов, что Москва хочет идти на диалог. О том, что Россия не заинтересована в переговорах, заявил и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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В Кремле его слова назвали «в корне неверными». До этого российский МИД неоднократно заявлял, что готов вернуться к переговорам, но если «будет что обсуждать».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
переговоры Дмитрий Кулеба Украина Турция Военная операция на Украине
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