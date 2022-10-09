Присоединенные к России территории стали частью Союзного государства
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России, стали частью Союзного государства России и Белоруссии, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Дипломат упомянул Крым, который «является неотъемлемой частью не только России, но и Союзного государства России и Белоруссии», и сослался на ст. 7 Договора о его создании, в которой говорится, что «территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников». При этом страны-участницы должны обеспечивать целостность и неприкосновенность территории Союзного государства.
«Это значит, что Республика Крым, Севастополь, а также новые регионы Донбасса и Приазовья после вступления в состав России стали частью Союзного государства», — сказал отметил Полищук.
По его словам, Белоруссия сотрудничает с Крымом и Севастополем, прежде всего в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах. Так, на полуострове продаются белорусские товары, а граждане Белоруссии отдыхают в Крыму «наравне с россиянами», добавил он.
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