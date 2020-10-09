В Киргизии сотрудники спецслужб выгнали из здания секретаря Совбеза

Совещание под председательством Омурбека Суваналиева (Фото: mvd.gov.kg)

Утром 9 октября в здании Государственного комитета национальной безопасности Киргизии прошло совещание с участием и.о. секретаря Совета безопасности и координатора силовых структур страны Омурбека Суваналиева. По итогам совещания сотрудники и ветераны ГКНБ решили «выпроводить» секретаря Совбеза из здания, сообщает «АКИПресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На совещании зачитали обращение руководства, ветеранов и сотрудников ГКНБ о ситуации в стране. В нем говорилось, что работники ГКНБ «не будут служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил и быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп».

«Исходя из этого, сегодня руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводил и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора Омурбека Суваналиева из центрального здания ГКНБ», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

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