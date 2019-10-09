В Госдуме решили приостановить поездки депутатов в США

По словам советника спикера Анастасии Кашеваровой, командировки в США не возобновятся до тех, пока власти США не принесут извинения за допрос депутата Инги Юмашевой

Инга Юмашева (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Руководство Госдумы приняло решение приостановить поездки депутатов в США до тех пор, пока Вашингтон не извинится за допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой. Об этом сообщила советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

«Такое отношение к представителю власти нашей страны в других государствах недопустимо. Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», — написала она на своей странице в Facebook, а также в своем Telegram-канале.

Кашеварова отметила, что во исполнение принятого решения уже отменена командировка в США главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Приостановлены до момента официального принесения извинений, по ее словам, будут и другие командировки. О том, откажутся ли депутаты Госдумы от частных поездок в США Кашеварова не сообщила.

Юмашева была допрошена сотрудником ФБР 5 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда она прилетела для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ей задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Позднее сама Юмашева в эфире телеканала «Россия 24» предложила не поддаваться на провокации и не бояться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают действия ФБР неприемлемыми. А спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал случившееся циничной провокацией со стороны американских спецслужб.