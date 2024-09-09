The Economist сообщил о значительных потерях ВСУ в Донбассе
Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения российских сил, передает The Economist со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так, солдат Юрий из 59-й бригады, участвующей в боях близ Украинска в ДНР, рассказал изданию о «значительных потерях» ВСУ.
По его словам, украинское командование перебросило подкрепление на помощь его соединению, но то вскоре понесло большие потери из-за неопытности военнослужащих. «За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — сказал он.
Военнослужащие ВСУ сообщили изданию о риске попасть в окружение близ Курахово. Украинские силы испытывают трудности со снабжением в этом районе, пишет журнал. Расстояние от Курахово до Украинска — порядка 12 км.
«Они знают, что мы не будем контратаковать, поскольку у нас нет на это людей. Поэтому они медленно идут вперед там, где могут», — сказал офицер Андрей из 79-й бригады ВСУ. По словам его сослуживца Александра, подразделение в 2024 году потеряло больше военнослужащих, чем за предыдущие 18 месяцев.
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