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Военная операция на Украине ,  
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The Economist сообщил о значительных потерях ВСУ в Донбассе

The Economist: ВСУ несут значительные потери в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения российских сил, передает The Economist со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, солдат Юрий из 59-й бригады, участвующей в боях близ Украинска в ДНР, рассказал изданию о «значительных потерях» ВСУ.

По его словам, украинское командование перебросило подкрепление на помощь его соединению, но то вскоре понесло большие потери из-за неопытности военнослужащих. «За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — сказал он.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Военнослужащие ВСУ сообщили изданию о риске попасть в окружение близ Курахово. Украинские силы испытывают трудности со снабжением в этом районе, пишет журнал. Расстояние от Курахово до Украинска — порядка 12 км.

«Они знают, что мы не будем контратаковать, поскольку у нас нет на это людей. Поэтому они медленно идут вперед там, где могут», — сказал офицер Андрей из 79-й бригады ВСУ. По словам его сослуживца Александра, подразделение в 2024 году потеряло больше военнослужащих, чем за предыдущие 18 месяцев.

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