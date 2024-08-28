Украинские власти закроют все банки в Покровске
Банки на территории подконтрольного Украине города Покровск закроются с понедельника, 2 сентября, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.
«До конца недели в Покровске еще будут работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы», — указал он.
По его словам, в Покровске все еще находятся 38 тыс. человек (почти половина населения муниципалитета на 2022 год). Их всех вывезут «в более безопасные регионы Украины», добавил Филашкин.
В августе 2024 года к окраинам Покровска вышли российские войска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Владимир Зеленский называл покровское направление самым сложным для ВСУ.
Покровск ранее назывался Красноармейском, в 2016 году его переименовали власти Украины. Он находится примерно в 70 км к северо-западу от Донецка. Это крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра.
Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации.
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