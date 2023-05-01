Глава МВФ заявила о постепенном отказе мира от доллара

Глава МВФ Георгиева: мир постепенно отказывается от доллара, но альтернативы ему нет

Ранее на американскую валюту приходилось около 70% резервов, сейчас эта цифра «несколько ниже 60%», сообщила Кристалина Георгиева. Однако глава МВФ не видит альтернативы доллару в ближайшей перспективе

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В мире происходит постепенный отказ от доллара как резервной валюты, но альтернативы американской валюте в ближайшее время не будет, заявила на мероприятии аналитического Института Милкена в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Трансляция шла на сайте института.

По словам Георгиевой, основную конкуренцию доллару составляет евро, но дедолларизация — не главное, что вызывает у нее обеспокоенность «из-за надежности экономики США и глубины рынков капитала».

Однако отказ от доллара действительно фиксируется, отметила директор-распорядитель МВФ. «Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%», — сказала она (цитата по ТАСС).

В октябре 2022 года экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колин Уайс рассмотрел четыре сценария снижения роли доллара как мировой резервной валюты из-за геополитических факторов. Один из них предусматривает потерю доминирующего положения доллара в случае, если Китай, Гонконг, а также ряд стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока переведут в юани экспортные расчеты со странами, не входящими в непосредственную орбиту влияния США. По мнению Уайса, такой сценарий маловероятен.

В феврале экономист Нуриэль Рубини предупредил о вероятном «закате» доллара США как основной резервной валюты в течение следующего десятилетия из-за усиливающегося геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином. В то же время он заявил, что у юаня на пути к мировой резервной валюте немало сложностей. По его мнению, китайская валюта не станет действительной заменой доллару, если Пекин не решится на поэтапную отмену контроля за движением капитала, а обменный курс не станет более гибким.