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Лондон проведет расследование обстоятельств гибели британца на Украине

На Украине погибшего британского военного нашли в водоеме со связанными руками
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Военная операция на Украине
На Украине в водоеме со связанными руками нашли мертвым участвовавшего в боях на стороне ВСУ британского военного. Его тело отправили на родину, расследование обстоятельств гибели начнется в феврале

Британского военного, участвовавшего в боях на Украине на стороне Киева, нашли мертвым в водоеме со связанными руками, сообщает Би-би-си.

Речь идет о 31-летнем Джордане Чедвике из Ланкашира, служившем шотландским гвардейцем с британской армии в 2011-2015 годах. Его мать Бренда рассказала, что Чедвик отправился на Украину в начале октября прошлого года, а 26 июня полиция Ланкашира уведомила ее о смерти сына. На следующий день с ней связалось Управление иностранных дел по делам содружества и развития (FCDO) и подтвердило гибель Джордана.

Расследование обстоятельств смерти Чедвика назначено на февраль. Украинские власти 7 августа организовали возвращение тела британского военного на родину.

«Мы оказываем помощь семье британца, который погиб в Украине, и находимся в контакте с местными властями», — сказал представитель FCDO.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Вступить туда выразили желание более 20 тыс. человек из 52 стран, заявляли в Минобороны Украины, однако The New York Times называла эту цифру завышенной.

По данным российского Минобороны на июль, с начала военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева привлечено свыше 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 государств. В ведомстве утверждали, что по состоянию на 30 июня подтверждено уничтожение более 4,8 тыс. иностранных наемников, еще примерно столько же сбежали с территории Украины.

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До этого в Минобороны говорили, что среди них граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран. Ведомство не раз сообщало об ударах по пунктам дислокации наемников на Украине.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Британия военный гибель расследование
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