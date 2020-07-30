Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.

Ранее украинский портал Strana.ua опубликовал копию письма Козака, которое тот направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины. В письме, в частности, критикуется прорабатываемый в рамках переговоров документ. Подробности о нем не приводятся, однако Козак называет его бессодержательным и ничего не решающим. «Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников № 4», — говорится в документе, который опубликовало издание.

«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта», — сказано в письме.

Источник, близкий к переговорам, сообщил РБК, что Козак действительно направил письмо такого содержания своим коллегам по нормандскому формату.

«В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на Востоке Украины», — заявил источник РБК.