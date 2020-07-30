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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press
Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.

Ранее украинский портал Strana.ua опубликовал копию письма Козака, которое тот направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины. В письме, в частности, критикуется прорабатываемый в рамках переговоров документ. Подробности о нем не приводятся, однако Козак называет его бессодержательным и ничего не решающим. «Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников № 4», — говорится в документе, который опубликовало издание.

«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта», — сказано в письме.

Источник, близкий к переговорам, сообщил РБК, что Козак действительно направил письмо такого содержания своим коллегам по нормандскому формату.

«В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на Востоке Украины», — заявил источник РБК.

Письмо Козака не содержит предложения о выходе из переговоров, подтвердил РБК собеседник в Киеве, знакомый с ходом переговоров.

«Письмо господина Козака, на мой взгляд, — это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, по-прежнему продолжается», — заявил украинским СМИ руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
Политика
Дмитрий Козак

В начале июля в интервью ТАСС Козак сравнил «многочасовые безрезультатные переговоры» по урегулированию конфликта в Донбассе с «театром абсурда».

Зампред администрации президента России тогда заявил, что представители Украины в последние месяцы ведут переговоры только с целью «максимально затянуть их и ни о чем не договориться», а в итоге по ряду вопросов процесс урегулирования конфликта находится «на той же нулевой отметке».

Материал дополняется
 

Авторы: Евгений Калюков, Петр Канаев, Елизавета Антонова
Теги: Дмитрий Козак, «нормандский формат»
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