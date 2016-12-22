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Общественный штаб назвал «самый серьезный инцидент» на выборах в Москве
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Общественный штаб назвал «самый серьезный инцидент» на выборах в Москве
Выборы мэра Москвы, 09 сен, 23:41
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Общественный штаб назвал «самый серьезный инцидент» на выборах в Москве
Жалоба на путаницу при голосовании двух близнецов в Орехово-Борисово стала самым большим инцидентом за время выборов в Москве, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра. Наблюдатели приняли ее за «карусель»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самым большим нарушением на выборах в Москве стала путаница при голосовании двух близнецов. Об этом заявил замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

«За все время наблюдения самым серьезным инцидентом стала «карусель» двух близнецов. Ничего серьезнее не было», — сказал он.

Жалоба на «карусель» ранее поступила с избирательного участка № 1982 в Орехово-Борисово на юге Москвы, на нее отреагировал глава Общественного штаба Алексей Венедиктов. «Поступила жалоба на то, что на участке № 1982 с разрывом в 16 минут дважды проголосовал один и тот же человек. Мы созвонились с участком, по предварительной информации, это могли быть близнецы. На место направлена мобильная группа», — сообщил Венедиктов.

Позднее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, вошедшая в состав мобильной группы, подтвердила, что речь идет о двух близнецах, пришедших проголосовать. «Здесь находится вся комиссия, которая состоит из педагогов этой школы. Это действительно два выпускника, два брата, которые закончили эту школу. Мы проверили все книги, там разные подписи, разные паспорта, это два разных человека», — рассказала она.

Согласно данным экзит-полов, в Москве при явке в 28% первое место занимает действующий мэр Сергей Собянин, набравший, предварительно, 74% голосов. Второе место должен занять кандидат от КПРФ Вадим Кучин (10% голосов). Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов («Справедливая Россия») набирают по 6%.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что к середине дня голосования в России наблюдателями было отмечено лишь одно серьезное нарушение. В Улан-Удэ в местный изолятор временного содержания сотрудники привезли семь бюллетеней, заранее заполненных за партию «Единая Россия». Замглавы УИК был задержан. «Если кто-то не известно по каким причинам рискует идти на такое, это сговор ведь. Уголовная статья ждет», — пояснила Памфилова.

О нарушениях 9 сентября, в том числе и в Москве, ранее сообщали наблюдатели. Муниципальный депутат Юлия Галямина рассказала, что в Новой Москве на УИК № 3442 «народные дружинники» вытолкали наблюдателей с участка. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ответ на это сообщение заявил, что «дружинники просто наводили порядок».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Выборы , Москва
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