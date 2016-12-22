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Единый день голосования. Онлайн-трансляция
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Единый день голосования. Онлайн-трансляция
9 сентября в России проходит единый день голосования. 26 субъектов выберут глав. Также состоятся довыборы в Госдуму и определится состав 16 региональных парламентов. Всего выборы разных уровней проходят в 80 субъектах
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:42

В этом году 14,4 тыс. участков оснастили видеокамерами. Об этом в ЦИК рассказала председатель комиссии Элла Памфилова. Она также показала видеостену с прямыми трансляциями с избирательных участков, заявив, что мировых аналогов такой системе нет.

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

10:35

На Чукотке выборы губернатора уже завершились. По предварительным данным окружной избирательной комиссии, за два часа до закрытия избирательных участков явка составила почти 55%, что ниже показателя выборов 2013 года. Нарушения в ходе голосования не зафиксированы.

10:20

Мосгоризбирком заявил, что день тишины впервые прошел без нарушений. Ни одной жалобы на незаконную агитацию не поступило, нарушения не были зафиксированы.

10:07

Единый день голосования прошел в России впервые в 2004 году. До этого выборы в регионах не были синхронизированы.

В этом году появилось несколько нововведений, касающихся голосования:

  • В ближайших к Москве регионах появились 209 «дачных» избирательных участков, чтобы москвичи могли голосовать, не отрываясь от сбора урожая. Мосгоризбирком верит, что это поможет повысить явку на 3%.
  • В Москве продлено время работы участков до 22:00, семь участков столицы начали работу в 6:00, для того чтобы там могли проголосовать бойцы Росгвардии.
  • Впервые в региональных и муниципальных выборах в этом году участвуют наблюдатели от общественных палат.​
10:01

В 22 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, жители сегодня выбирают глав субъектов. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже проголосовал на участке в Одинцовском районе. Одной из интриг этих выборов может стать уровень поддержки Воробьева в районах, где в этом году проходили митинги и собрания по поводу ухудшения экологической ситуации и мусорных свалок.

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Фотогалерея

09:52
Первой в единый день голосования начала голосовать Чукотка. Избирательные участки здесь открылись еще в 23:00 мск 8 сентября. Завершится голосование в 22:00 мск 9 сентября в Москве, где время работы избирательных участков было продлено.
09:50
Доброе утро. РБК начинает текстовую онлайн-трансляцию единого дня голосования.
Теги: выборы мэра , Сергей Собянин , Андрей Воробьев , выборы , единый день голосования
Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова.
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