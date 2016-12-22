Единый день голосования. Онлайн-трансляция

В этом году 14,4 тыс. участков оснастили видеокамерами. Об этом в ЦИК рассказала председатель комиссии Элла Памфилова. Она также показала видеостену с прямыми трансляциями с избирательных участков, заявив, что мировых аналогов такой системе нет.
На Чукотке выборы губернатора уже завершились. По предварительным данным окружной избирательной комиссии, за два часа до закрытия избирательных участков явка составила почти 55%, что ниже показателя выборов 2013 года. Нарушения в ходе голосования не зафиксированы.
Мосгоризбирком заявил, что день тишины впервые прошел без нарушений. Ни одной жалобы на незаконную агитацию не поступило, нарушения не были зафиксированы.
Единый день голосования прошел в России впервые в 2004 году. До этого выборы в регионах не были синхронизированы.
В этом году появилось несколько нововведений, касающихся голосования:
В 22 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, жители сегодня выбирают глав субъектов. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже проголосовал на участке в Одинцовском районе. Одной из интриг этих выборов может стать уровень поддержки Воробьева в районах, где в этом году проходили митинги и собрания по поводу ухудшения экологической ситуации и мусорных свалок.