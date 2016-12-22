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Глава ЦИК заявила о единственном серьезном нарушении на выборах
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Глава ЦИК заявила о единственном серьезном нарушении на выборах
Политика, 16:00
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Глава ЦИК заявила о единственном серьезном нарушении на выборах

К настоящему времени Центризбирком отметил всего одно серьезное нарушение в ходе дня голосования — в Бурятии. Об этом журналистам рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. «Дальше будем оперативно реагировать и также разбирать по косточкам, действительно ли было нарушение, или это неправильная интерпретация, или это сознательное искажение фактов», — пообещала она.

Серьезным нарушением Памфилова назвала инцидент на бурятском участке № 725 в Улан-Удэ. Там сотрудники привезли в местный изолятор временного содержания семь бюллетеней, заранее заполненных за партию «Единая Россия». Замглавы УИК № 725 уже задержан по факту случившегося, рассказала глава ЦИК. «Если кто-то не известно по каким причинам рискует идти на такое, это сговор ведь. Уголовная статья ждет», — пояснила Памфилова.

Помимо ситуации в Улан-Удэ, наблюдатели 9 сентября сообщали и о других фактах нарушений. Так, в Новой Москве на УИК № 3442 «народные дружинники» вытолкали наблюдателей с участка, сообщила муниципальный депутат Юлия Галямина. Комментируя эту информацию, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал ее «очередной провокацией». «Дружинники просто наводили порядок, это их прямая обязанность. Никого не кололи, [обошлось] без травм», — добавил он.

РБК следит за ходом выборов в российских регионах.

В России 9 сентября назначен единый день голосования. Всего должны состояться более 4,5 тыс. референдумов и выборов разных уровней. Помимо прочего, в субъектах выбирают глав 26 регионов и членов 16 региональных парламентов. Также в семи одномандатных округах проходят довыборы в Госдуму. К 15:30 членами парламентов уже избраны глава Ямало-Ненецкого автономного округа 30-летний Дмитрий Артюхов (он стал самым молодым из российских губернаторов) и глава Дагестана Владимир Васильев.

Автор: Евгения Кузнецова.
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