В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить интервью Артемия Лебедева

Депутат Нина Останина заявила, что интервью Лебедева Дудю «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», и запросила проверку Генпрокуратуры. В частности, она указала на слова о «Матерях Беслана»

Артемий Лебедев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью дизайнера Артемия Лебедева Юрию Дудю (признан иноагентом), об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства крайне возмущен поведением и высказываниями скандально известного блогера Лебедева Артемия Андреевича, которые он позволял себе в ходе интервью Дудю Юрию Александровичу», — говорится в обращении Останиной.

Она отметила, что интервью «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций». По словам Останиной, возмутили слова Лебедева о комитетах «Матери Беслана» и «Голос Беслана». Депутат назвала «особенно циничными и недопустимыми» подобные высказывания после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «В случае выявления нарушений законодательства просим генпрокурора Игоря Краснова принять меры», — добавила она.

РБК обратился за комментарием к Артемию Лебедеву и направил запрос в Генпрокуратуру.

Интервью Лебедева Дудю было опубликовано 1 августа. Журналист попросил объяснить его высказывания о «Матерях Беслана» и «Голосе Беслана» от 2019 года, в котором дизайнер обвинял комитеты в спекуляциях на трагедии и попытках «получить как можно больше политических пирогов». Лебедев ответил, что эти организации, по его мнению, берут за основу трагическое событие из прошлого и «начинают бегать с ним, как будто это событие все еще актуально». «Они торгуют своим голосом, они в принципе в медиапространстве придают себе ценность, добавленную ценность, что у них общая трагедия. А дальше прошло уже триллион лет», — сказал он.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане и взяли в заложники более 1,2 тыс. человек. Жертвами стали 334 человека, из них 186 — дети. 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, получили инвалидность и до сих пор нуждаются в реабилитации. Пострадавшие от теракта объединились в организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана».

Ранее обращение в Генпрокуратуру и СК направил «Высший совет осетин». Там сочли высказывания Лебедева «грязными и кощунственными» и потребовали лишить его госнаград, привлечь к ответственности «за оскорбление чувств пострадавших» и принести публичные извинения перед народом Северной Осетии.

С иском «о защите чести и достоинства» также намерена обратиться глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Лебедев в интервью Дудю нецензурно исказил ее фамилию и назвал деятельность этой организации «инфотерроризмом».