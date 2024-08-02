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Политика ,  
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«Совет осетин» обратился в СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»

Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Высший совет осетин» направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову обращение из-за слов дизайнера и блогера Артемия Лебедева о комитетах «Матери Беслана» и «Голос Беслана». Об этом говорится в телеграм-канале общественного движения.

«Грязные, кощунственные высказывания Лебедева до глубины души оскорбили чувства не только жителей Беслана, потерявших в теракте родных и близких, но и всего многонационального народа республики», — говорится в тексте заявления к Бастрыкину.

В «Высшем совете осетин» сочли, что Лебедев должен быть лишен государственных наград, привлечен к ответственности за оскорбление чувств пострадавших в теракте и принести публичные извинения народу Осетии.

РБК обратился за комментарием к Артемию Лебедеву.

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Артемий Лебедев

Речь идет об интервью дизайнера журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом), которое вышло 1 августа. Дудь напомнил слова Лебедева в 2019 году, который назвал комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» спекулирующими на трагедии, а также заявил, что они пытаются «получить как можно больше политических пирогов».

В интервью дизайнер объяснил, что эти комитеты берут за основу трагическое событие из прошлого и «начинают бегать с ним, как будто это событие все еще актуально». «А почему они вообще сейчас что-то делают? Они торгуют своим голосом, они в принципе в медиапространстве придают себе ценность, добавленную ценность, что у них общая трагедия. А дальше прошло уже триллион лет», — сказал Лебедев.

1 сентября 2004 года в результате захвата террористами бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 — дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети. Из них многие до сих пор нуждаются в реабилитации.

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Теги
Артемий Лебедев Юрий Дудь Беслан Осетия Александр Бастрыкин Игорь Краснов Следственный комитет
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