Часть банков приостановили работу отделений в Курской области

Совкомбанк и Почта Банк закрыли ряд отделений в зоне боевых действий в Курской области для безопасности сотрудников и посетителей. Банки также готовы предоставить меры поддержки клиентам

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совкомбанк и Почта Банк временно остановили работу ряда своих отделений в Курской области. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций.

По словам представителя Совкомбанка, кредитная организация временно приостановила работу нескольких отделений и банкоматов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий в Курской области.

«Их работа будет возобновлена сразу же после стабилизации ситуации. Прочие областные отделения продолжают работать в штатном режиме», — добавил представитель банка.

Почта Банк приостановил работу в отделениях почтовой связи в Судже и Льгове, рассказал его представитель: «Остальные точки продаж Курской области работают в штатном порядке без изменения графика и режима работы».

В приграничных районах Курской области с 6 августа российские военные силы ведут бои с ВСУ. По сообщениям Минобороны, столкновения происходят в Суджанском и Кореневском районах Курской области. С приграничных территорий региона проходит эвакуация мирных жителей. По данным Минздрава, в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек. Точное число погибших неизвестно, 6 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек.

Какие меры поддержки предложили банки

ВТБ, как сообщил его представитель, «стремится оказать поддержку всем розничным клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации» и планирует рассмотреть каждое обращение в индивидуальном порядке. «Кредитная задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы будет списана, банк окажет необходимую помощь родственникам и семьям таких клиентов», — пояснили в ВТБ. Банк готов ввести для пострадавших кредитные каникулы, провести реструктуризацию и предложить другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки.

Совкомбанк готов предоставить пострадавшим клиентам и их семьям кредитные каникулы, рефинансирование кредита с уменьшением платежа, либо полное списание всех кредитных обязательств перед банком, пояснил представитель банка. Он добавил, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Почта Банк решил предоставить отсрочку по кредитам и кредитным картам клиентов, которые покинули свои дома в приграничных районах Курской области.

Альфа-банк собирает обращения от пострадавших клиентов и рассматривает их в индивидуальном порядке, сказал представитель банка.

Банк «Зенит» также рассмотрит обращения пострадавших клиентов и, по возможности, используя государственные и собственные программы урегулирования, окажет поддержку заемщикам, пострадавшим либо погибшим от последствий террористических актов, чрезвычайных ситуаций и действий в приграничных регионах России.

РБК направил запросы в другие крупные банки и ЦБ.