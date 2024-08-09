Россия нанесла 19 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

В результате были поражены предприятия ОПК Украины, связанные с ними объекты энергетики и аэродромная инфраструктура, сообщило Минобороны

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины, сообщило Минобороны России.

«С 3 по 9 августа <...> нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме этого, по данным Минобороны, были поражены базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, а также пункты временной дислокации «иностранных наемников».

Также министерство отчиталось о боях в Курской области. По данным ведомства, всего за три дня потери ВСУ на данном направлении составили до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Общие потери ВСУ за неделю составили более 12 тыс. военных.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Президент Украины Владимир Зеленский еще в июне говорил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, для восстановления соответствующих объектов необходимо около $1 млрд. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, предупреждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.