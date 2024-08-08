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Палестино-израильский конфликт ,  
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Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США

Politico: в США допускают отказ Ирана от удара по Израилю после гибели Хании
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
США по дипломатическим каналам просили союзников на Ближнем Востоке побудить Иран пересмотреть решение об ударе. Те предупредили Тегеран об опасности эскалации. Теперь США допускают, что Иран откажется от атаки, пишет Politico

Иран может отказаться от проведения массированной атаки на Израиль в ответ на гибель главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

Администрация американского президента Джо Байдена в последние дни вела работу по дипломатическим каналам, стараясь привлечь союзников на Ближнем Востоке к тому, чтобы подтолкнуть Тегеран пересмотреть решение об атаке на Израиль, сказали изданию собеседники. Те, в свою очередь, предупредили Иран, что массированный удар усилит напряженность в регионе и может привести к прямой конфронтации между двумя странами, отметили высокопоставленные чиновники.

Кроме того, американские власти прямо призывали Иран пересмотреть решение о возможном ответе на гибель Хании, поскольку его смерть стала результатом тайной операции, а не масштабной атаки. Также американская сторона указала, что в результате атаки не погиб ни один иранский гражданин. По словам чиновников, Тегеран стал все больше склоняться к позиции Вашингтона.

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США больше не ожидают, что Иран обязательно нанесет удар по Израилю, отметили собеседники Politico. Вместе с тем чиновники подчеркнули, что все еще ждут от Тегерана определенной реакции на смерть Хании.

В то же время поддерживаемая Ираном ливанская «Хезболла» скорее всего нанесет удар по Израилю независимо от позиции Тегерана, сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными.

Группировка рассчитывает нанести удар по Израилю в ближайшие дни, уточнили собеседники телеканала. «Хезболла», в отличие от Ирана, может начать действовать практически без предупреждения, учитывая соседство Ливана с Израилем, отметил один из источников.

По мнению нескольких чиновников, позиции Ирана и «Хезболлы» относительно возможной атаки совпадают не полностью. Координации действий между ними может не быть, допустил один из источников.

Иран заявил о намерении атаковать Израиль после гибели Хании в Тегеране 31 июля. Власти республики, а также ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании.

О готовности присоединиться к удару также заявили йеменские хуситы.

Накануне Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что получило от властей Ирана рекомендации временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве республики из-за «учений». По информации ведомства, ограничения будут действовать несколько часов в том числе 8 августа.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Израиль Исмаил Хания ХАМАС США ракетный удар
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