Для защиты от России странам НАТО необходимо сформировать до 50 новых бригад, однако страны Восточной Европы испытывают проблемы с добровольцами, пишет Reuters. Путин исключал стремление России воевать с НАТО

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Большинство восточноевропейских государств — бывших сателлитов СССР, а ныне членов НАТО — все еще не достигли целевых показателей по расходам на оборону, а также по набору молодых людей в армию, пишет Reuters со ссылкой на официальные данные, а также опрошенных высокопоставленных военных.

Как рассказал агентству начальник Генерального штаба ВС Чехии генерал Карел Рехка, нынешняя система управления вооруженными силами является несостоятельной, а армейские части в республике остаются недоукомплектованными и не способны достичь полной боеготовности. Так, 4-я бригада быстрого развертывания ВС Чехии сегодня способна действовать лишь на 50% от своих возможностей из-за нехватки личного состава.

На этом фоне власти начали внедрять добровольную четырехнедельную учебную программу для старшеклассников, где учащиеся смогут пройти ускоренный курс военной подготовки на закрытых базах. «Если мы ничего не сделаем с нехваткой человеческих ресурсов в армии <...>, это может означать, что мы не сможем сохранить мир и сдержать любого потенциального врага», — отметил Рехка.

По данным на 2021 год, ВС Чехии достигли лишь 56% от своей цели по набору в армию, однако в 2022 году, по оценкам властей, этот показатель вырос до 85%. Reuters отмечает, что проблемы с набором молодых людей также испытывают Польша, Венгрия, Румыния и Словакия.

Несмотря на то что Россия неоднократно исключала сценарий нападения на НАТО, в Чехии не исключают, что это может произойти в течении ближайших нескольких лет. «Вероятность российской агрессии против нас не исключена... в течение нескольких лет», — заявил Reuters бывший замминистра обороны Чехии, спецпредставитель Праги по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны.

Как пишет агентство, для защиты от России странам альянса необходимо в ближайшие годы сформировать от 35 до 50 дополнительных бригад (одна бригада образца НАТО обычно состоит из 3–7 тыс. военнослужащих). Основной проблемой по дополнительному набору в странах Восточной Европы опрошенные агентством военные считают низкий уровень безработицы и более низкие зарплаты в армии, чем в частном секторе.

В Польше, например, представители правительства и армии заявляют, что достигают целей по набору новобранцев и планируют увеличить лимиты набора, однако эксперты сомневаются в реалистичности цели по созданию армии в 300 тыс. солдат. На этом фоне власти также запустили кампанию по набору под названием «Каникулы с армией», которая предусматривает базовую военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет в течение 28 дней.

Reuters отмечает, что хотя, согласно официальной статистике, набор в польскую армию действительно вырос, но только за 2023 год службу там покинуло рекордное число профессиональных солдат — 9 тыс. человек. Первый замначальника Генштаба ВС Польши Кароль Дымановский назвал это «естественным процессом». Полковник польской армии Богдан Сова добавил, что в армии стараются «подготовить для них более привлекательные предложения, создавая новые финансовые стимулы».

ВС Венгрии, которые не публиковали данные о наборе новобранцев, запустили медиакампанию по набору добровольцев с использованием рекламных щитов, рекламы и телесериала на военную тематику, который должен выйти в эфир к концу 2024 года, отмечает Reuters. Свою кампанию по набору начали и ВС Румынии, в которых 43% офицерских должностей остаются незаполненными.

О том, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну, неоднократно заявляли западные генералы и политики. В частности, в середине июля об этом сказал президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, если позволить Украине проиграть, тогда потенциальная война между Россией и Западом «будет крайне близка». «Если российскому империализму не дать отпор и не затупить жестокий клинок [президента Владимира] Путина, этот прожорливый российский монстр захочет атаковать снова и снова», — заявил политик.

Позднее на необходимость быть готовыми к возможному конфликту указал и генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал Карстен Бройер. Он отметил, что Россия может напасть на НАТО уже через пять-восемь лет, а в наращивании военной мощи Москва уже сегодня превосходит страны альянса.

Владимир Путин неоднократно опровергал стремление России начать войну с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО», — подчеркивал глава государства, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

Власти России называли стремление Украины вступить в НАТО среди главных причин начала военной операции. Отказ от интеграции стал одним из условий, озвученных Москвой, для начала мирных переговоров. Другими Путин называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от претензий на эти территории, а также снятие международных санкций против России. Киев не согласен с этими требованиями и считает их ультиматумом, с этой оценкой согласны на Западе.