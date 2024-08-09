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Война санкций ,  
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МИД Белоруссии предложил ЕС вернуться к диалогу

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Война санкций
В МИД Белоруссии подчеркнули, что, несмотря на санкции, реальные денежные доходы населения за январь—май 2024 года выросли на 9,6%. 5 августа ЕС ввел новые санкции против республики, к годовщине президентских выборов в стране
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Минск предлагает ЕС вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога, следует из заявления пресс-службы МИД Белоруссии в связи с реакцией Европейской службы внешних связей (ЕСВД) на годовщину президентских выборов в республике.

«Не мы начали это противостояние. Но именно мы предлагаем Евросоюзу вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога», — говорится в заявлении.

В Минске считают, что «в глубине души европейские политики наверняка осознают бесперспективность своего курса». Однако, заявляет белорусский МИД, «они недостаточно свободны в своих решениях и действиях и вынуждены все время оглядываться за океан».

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Несмотря на санкционное давление, ВВП Белоруссии стабильно растет, реализуются масштабные проекты по модернизации промышленности, обеспечивается достойная социальная защита населения, пишет МИД Белоруссии. Также растет благосостояние белорусов — за январь—май 2024 года реальные денежные доходы населения выросли на 9,6%.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году ВВП Белоруссии вырос на 3,9%. По данным Белстата, в первом полугодии 2024 года экономика страны выросла на 5% при целевом прогнозе 3,8%.

5 августа Совет ЕС ввел санкции в отношении 28 лиц из Белоруссии. Среди них — генеральный директор информационного агентства БелТА Ирина Акулович, экс-руководитель пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Жук, два заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД. Власти Белоруссии считают санкции незаконными.

Ввод ограничений приурочили к четвертой годовщине президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным результатам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его конкурента, кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, — 10,1%. Депутаты Европарламента и Госдеп США не признали результатов выборов.

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Теги
Георгий Смирнов
Белоруссия МИД ЕС
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