МИД Белоруссии предложил ЕС вернуться к диалогу
Минск предлагает ЕС вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога, следует из заявления пресс-службы МИД Белоруссии в связи с реакцией Европейской службы внешних связей (ЕСВД) на годовщину президентских выборов в республике.
«Не мы начали это противостояние. Но именно мы предлагаем Евросоюзу вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога», — говорится в заявлении.
В Минске считают, что «в глубине души европейские политики наверняка осознают бесперспективность своего курса». Однако, заявляет белорусский МИД, «они недостаточно свободны в своих решениях и действиях и вынуждены все время оглядываться за океан».
Несмотря на санкционное давление, ВВП Белоруссии стабильно растет, реализуются масштабные проекты по модернизации промышленности, обеспечивается достойная социальная защита населения, пишет МИД Белоруссии. Также растет благосостояние белорусов — за январь—май 2024 года реальные денежные доходы населения выросли на 9,6%.
По оценке Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году ВВП Белоруссии вырос на 3,9%. По данным Белстата, в первом полугодии 2024 года экономика страны выросла на 5% при целевом прогнозе 3,8%.
5 августа Совет ЕС ввел санкции в отношении 28 лиц из Белоруссии. Среди них — генеральный директор информационного агентства БелТА Ирина Акулович, экс-руководитель пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Жук, два заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД. Власти Белоруссии считают санкции незаконными.
Ввод ограничений приурочили к четвертой годовщине президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным результатам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за его конкурента, кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, — 10,1%. Депутаты Европарламента и Госдеп США не признали результатов выборов.
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