Герасимов: операция против ВСУ в Курской области кончится их разгромом

Герасимов сказал, чем закончится операция против ВСУ в Курской области

В атаке на Курскую область участвовали более 1 тыс. бойцов ВСУ, однако их продвижение удалось остановить, доложил Герасимов. Он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Операция против формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом к госгранице, сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заявил он.

Также глава Генштаба доложил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России остановлено. Он оценил потери ВСУ в 315 человек, среди них не менее 100 убитых, и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Всего в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. украинских военных, заявил Герасимов.

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Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются со вчерашнего утра. Минобороны заявляло о поражении живой силы и техники противника, а местные власти объявили эвакуацию из обстреливаемых районов. По словам врио курского губернатора Алексея Смирнова, уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».