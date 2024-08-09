 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти Венесуэлы заблокировали X

Конфликт между Маском и Мадуро разгорелся после того, как бизнесмен не поверил результатам президентских выборов, прошедших в конце июля. Мадуро вызвал Маска на бой, предприниматель пообещал отвезти его в Гуантанамо на осле
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы решила на десять дней «вывести из обращения» соцсеть X (ранее — Twitter) в качестве «меры предосторожности», президент республики Николас Мадуро подписал соответствующий указ, говорится в сообщении его канцелярии в X.

«В Венесуэле есть закон, есть Конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать», — приводит канцелярия выдержки из выступления Мадуро.

«Илон Маск является владельцем X, и он нарушил все правила самой социальной сети Twitter. Она разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию. В Венесуэле есть закон, и мы будем его применять», — сказал он (цитата по El Universal).

Мадуро призвал сторонников перейти из WhatsApp в Telegram
Политика
Николас Мадуро

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Сразу же после полуночи Национальный избирательный совет объявил, что действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, для него новый срок стал третьим. Оппозиция Венесуэлы не признала итоги выборов, из-за чего начались массовые беспорядки.

После выборов Маск написал в своей соцсети: «Позор диктатору Мадуро», обратив внимание подписчиков на статистику, которая свидетельствовала о победе оппозиции. Мадуро назвал бизнесмена заклятым врагом, предположил, что он хочет вторгнуться в Венесуэлу с помощью своих «космических ракет», а затем вызвал Маска на дуэль.

Бизнесмен согласился, отметив, что Мадуро — «крупный парень», поэтому им предстоит «настоящая драка». Маск поставил условия: если он победит, то Мадуро покинет «пост диктатора Венесуэлы», а если проиграет — получит от Маска «бесплатный билет на Марс».

Он также пригрозил венесуэльскому президенту, что идет за ним и отвезет его в Гуантанамо — американскую тюрьму для международных террористов — на осле.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Мир Ландау
Венесуэла Николас Мадуро Илон Маск соцсеть Х Twitter
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Соседи Венесуэлы предупредили о волне беженцев из-за нового срока Мадуро
Общество
Маск согласился подраться с «диктатором Венесуэлы»
Политика
В США арестовали организатора госпереворота в Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
В Хабаровске впервые проведут парад в честь победы над ЯпониейОбщество, 08:17
В Шебекино в многоквартирном доме начался пожар после атаки дроновПолитика, 08:13
Обстановка в Липецкой области во время ночной атаки дронов. ВидеоПолитика, 08:11
Подорвавший поезд под Рязанью опроверг планы уйти на спецоперациюПолитика, 08:02
Бакальчук и Мирзоян оценили перспективы ребрендинга WildberriesТехнологии и медиа, 08:00
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки07:47
Власти Венесуэлы заблокировали XПолитика, 07:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило об уничтожении 75 дронов за ночьПолитика, 07:38
Развожаев сообщил о шести беспилотниках на воде и в воздухеПолитика, 07:34
За какими матчами чемпионата России по футболу следить на выходныхСпорт, 07:30
Над Курской областью ночью сбили четыре ракеты и четыре дронаПолитика, 07:28
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:10
Артамонов провел заседание по ликвидации последствий атаки дроновПолитика, 07:01
Глава Russ Роберт Мирзоян рассказал «о проблеме Wildberries»Технологии и медиа, 07:00