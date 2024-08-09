Власти Венесуэлы заблокировали X

Конфликт между Маском и Мадуро разгорелся после того, как бизнесмен не поверил результатам президентских выборов, прошедших в конце июля. Мадуро вызвал Маска на бой, предприниматель пообещал отвезти его в Гуантанамо на осле

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Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы решила на десять дней «вывести из обращения» соцсеть X (ранее — Twitter) в качестве «меры предосторожности», президент республики Николас Мадуро подписал соответствующий указ, говорится в сообщении его канцелярии в X.

«В Венесуэле есть закон, есть Конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать», — приводит канцелярия выдержки из выступления Мадуро.

«Илон Маск является владельцем X, и он нарушил все правила самой социальной сети Twitter. Она разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию. В Венесуэле есть закон, и мы будем его применять», — сказал он (цитата по El Universal).

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Сразу же после полуночи Национальный избирательный совет объявил, что действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, для него новый срок стал третьим. Оппозиция Венесуэлы не признала итоги выборов, из-за чего начались массовые беспорядки.

После выборов Маск написал в своей соцсети: «Позор диктатору Мадуро», обратив внимание подписчиков на статистику, которая свидетельствовала о победе оппозиции. Мадуро назвал бизнесмена заклятым врагом, предположил, что он хочет вторгнуться в Венесуэлу с помощью своих «космических ракет», а затем вызвал Маска на дуэль.

Бизнесмен согласился, отметив, что Мадуро — «крупный парень», поэтому им предстоит «настоящая драка». Маск поставил условия: если он победит, то Мадуро покинет «пост диктатора Венесуэлы», а если проиграет — получит от Маска «бесплатный билет на Марс».

Он также пригрозил венесуэльскому президенту, что идет за ним и отвезет его в Гуантанамо — американскую тюрьму для международных террористов — на осле.