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Политика ,  
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Маск пообещал отвезти Мадуро в Гуантанамо на осле

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал отвезти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в тюрьму в Гуантанамо на осле. Об этом он написал в своем аккаунте в X (Twitter). 

«Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле!» — заявил предприниматель. 

Так он прокомментировал публикацию другого пользователя X о том, что Мадуро отдает приказ «сдержать» Маска. 31 июля венесуэльский лидер вызвал бизнесмена на дуэль, предложив в качестве места проведения поединка столицу страны Каракас. Маск согласился, отметив, что Мадуро — «крупный парень», поэтому им предстоит «настоящая драка». Предприниматель поставил условия: если он победит, то Мадуро покинет «пост диктатора Венесуэлы», а если проиграет — получит от Маска «бесплатный билет на Марс».

Тюрьму для международных террористов на военной базе Гуантанамо открыл президент США Джордж Буш в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек, в 2021 году их количество сократилось до 39. Тюрьму неоднократно пытались закрыть, но она остается действующей.

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Фото:Maxwell Briceno / Reuters

Выборы президента прошли в Венесуэле 28 июля. Сразу же после полуночи Национальный избирательный совет объявил, что действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, для него новый срок будет третьим. Его основной конкурент Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» — 44,2%.

Оппозиция Венесуэлы не признала итоги выборов, из-за чего начались массовые беспорядки. Соседние страны усомнились в результатах выборов, после чего Венесуэла отозвала послов из семи латиноамериканских государств.

«Позор диктатору Мадуро», — написал Маск после объявления итогов выборов и несколько раз обратил внимание подписчиков на статистику, которая свидетельствовала о победе оппозиции. Мадуро назвал бизнесмена заклятым врагом и предположил, что тот желает вторгнуться в Венесуэлу с помощью своих «космических ракет».

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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