 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мадуро призвал сторонников перейти из WhatsApp в Telegram

Мадуро заявил, что его противники распространяют в WhatsApp угрозы семьям военных, полиции и популярным лидерам. Вместо него президент Венесуэлы начнет пользоваться Telegram и WeChat
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне массовых протестов из-за объявленных властями результатов выборов призвал своих сторонников к «добровольным, прогрессивным и радикальным» действиям — удалить WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), передает Bloomberg.

Выступая на митинге у президентского дворца в Каракасе, Мадуро заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма», которые распространяют в мессенджере угрозы «семьям военных, полиции, популярным лидерам, обществу». Он сообщил, что начнет пользоваться Telegram и китайским приложением для обмена сообщениями WeChat.

Два дня назад Мадуро обвинил TikTok и Instagram (также принадлежит Meta) в пропаганде ненависти и пообещал усилить контроль над сервисами.

Соседи Венесуэлы предупредили о волне беженцев из-за нового срока Мадуро
Общество
Николас Мадуро

Bloomberg отмечает, что «фашистами» Мадуро неоднократно называл лидера оппозиции Марию Корину Мачадо и своего основного конкурента на прошедших 28 июля выборах — Эдмундо Гонсалеса Уррутиа от «Демократической унитарной платформы». Он обвинил их в организации протестов, начавшихся после того, как власти объявили результаты голосования: по официальным данным, Мадуро набрал 51,2% голосов, а Уррутиа — 44,2%. Оппозиция в то же время опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутиа, что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.

В Венесуэле на массовых протестах задержаны 2 тыс. человек, которых направят в тюрьмы строгого режима. Мадуро обвинил этих людей в поджогах и пообещал, что им «не будет прощения».

Власти некоторых государств Латинской Америки, США и ЕС не признали итоги выборов в Венесуэле. Россия поздравила Мадуро с переизбранием на третий срок.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Николас Мадуро Венесуэла Whatsapp Telegram протесты
Материалы по теме
Мадуро пообещал, что задержанным на протестах «не будет прощения»
Политика
В США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью при сохранении полномочий
Политика
Мадуро предупредил о готовящемся теракте в Каракасе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
В Нижнем Тагиле после взрыва в доме задержали трех газовиковОбщество, 08:16
«РИА Новости» узнало о шести банковских ячейках в деле генерала БулгаковаПолитика, 08:07
Что покажут на обновленной «Армии»Политика, 08:00 
Минобороны решило сменить концепцию форума «Армия»Политика, 08:00
Россия разрешила новый ввоз вин из Минска на фоне подозрений в «шмурдяке»Вино, 07:32
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 07:19
В Белгородской области под обстрел попало село Ясные ЗориПолитика, 07:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мадуро призвал сторонников перейти из WhatsApp в TelegramПолитика, 07:10
В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачиБизнес, 07:00
Над Курской областью за ночь сбили 26 дроновПолитика, 06:59
При обстреле города Суджа в Курской области пострадали пять человекПолитика, 06:55
Над Брянской и Курской областями уничтожили 13 украинских БПЛАПолитика, 06:29
Суд в США признал Google монополистом среди поисковиковТехнологии и медиа, 06:13
Reuters сообщило о пяти раненных военных США при атаке на базу в ИракеПолитика, 06:01