Мадуро призвал сторонников перейти из WhatsApp в Telegram
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне массовых протестов из-за объявленных властями результатов выборов призвал своих сторонников к «добровольным, прогрессивным и радикальным» действиям — удалить WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), передает Bloomberg.
Выступая на митинге у президентского дворца в Каракасе, Мадуро заявил, что WhatsApp используют «сторонники фашизма», которые распространяют в мессенджере угрозы «семьям военных, полиции, популярным лидерам, обществу». Он сообщил, что начнет пользоваться Telegram и китайским приложением для обмена сообщениями WeChat.
Два дня назад Мадуро обвинил TikTok и Instagram (также принадлежит Meta) в пропаганде ненависти и пообещал усилить контроль над сервисами.
Bloomberg отмечает, что «фашистами» Мадуро неоднократно называл лидера оппозиции Марию Корину Мачадо и своего основного конкурента на прошедших 28 июля выборах — Эдмундо Гонсалеса Уррутиа от «Демократической унитарной платформы». Он обвинил их в организации протестов, начавшихся после того, как власти объявили результаты голосования: по официальным данным, Мадуро набрал 51,2% голосов, а Уррутиа — 44,2%. Оппозиция в то же время опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутиа, что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.
В Венесуэле на массовых протестах задержаны 2 тыс. человек, которых направят в тюрьмы строгого режима. Мадуро обвинил этих людей в поджогах и пообещал, что им «не будет прощения».
Власти некоторых государств Латинской Америки, США и ЕС не признали итоги выборов в Венесуэле. Россия поздравила Мадуро с переизбранием на третий срок.
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