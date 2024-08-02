Развожаев сообщил о падении частей сбитой ракеты в Севастополе
В Севастополе работает ПВО, сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Губернатор добавил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.
За две минуты до сообщения о работе ПВО он объявил в регионе режим воздушной тревоги. В 1:38 мск он опубликовал сообщение о ракетной опасности.
Спустя пять минут он сообщил, что было сбито несколько воздушных целей. Согласно поступившим спасательной службе Севастополя сообщениям, части сбитой ракеты упали на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталева, обломки дрона горят в районе улицы Острякова, также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улиц Симонка и Учкуевка, написал Развожаев. Информация о пострадавших уточняется.
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