Развожаев сообщил о падении частей сбитой ракеты в Севастополе

В Севастополе работают силы ПВО, объявлена ракетная опасность. Развожаев сообщил, что сбиты несколько воздушных целей, обломки ракеты и дрона упали на улицы города. Информация о пострадавших уточняется

В Севастополе работает ПВО, сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Губернатор добавил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

За две минуты до сообщения о работе ПВО он объявил в регионе режим воздушной тревоги. В 1:38 мск он опубликовал сообщение о ракетной опасности.

Спустя пять минут он сообщил, что было сбито несколько воздушных целей. Согласно поступившим спасательной службе Севастополя сообщениям, части сбитой ракеты упали на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталева, обломки дрона горят в районе улицы Острякова, также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улиц Симонка и Учкуевка, написал Развожаев. Информация о пострадавших уточняется.