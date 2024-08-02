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Военная операция на Украине ,  
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Упавшую на дом в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения

Застрявшую в доме в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения
Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 2 августа Развожаев сообщил об отражении «массированной атаки» на Севастополь. Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома в городе и застряла на техническом этаже. Развожаев сообщил, что ее уже вывезли

Упавшую на дом в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения
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Фугасную часть ракеты ATACMS, которая этой ночью пробила крышу в доме в Севастополе и застряла на техническом этаже, вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Что касается части ракеты на улице Симонка, то ее удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 8 утра», — написал он.

Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе
Политика

В ночь на 2 августа Развожаев сообщил об отражении «массированной атаки» на Севастополь. По его словам, было сбито более четырех воздушных целей. В некоторых районах города упали обломки ракет или беспилотников.

В частности, часть проспекта Генерала Острякова оцепили, поскольку «на дороге много суббоеприпасов» от сбитой ATACMS. «На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности», — также написал губернатор города.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Севастополь ATACMS уничтожение дом Военная операция на Украине Михаил Развожаев
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Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе
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Развожаев заявил о падении фугасной части ATACMS на дом в Севастополе
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Развожаев сообщил о сбитой ракете ATACMS в Севастополе
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