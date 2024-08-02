Упавшую на дом в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения
Фугасную часть ракеты ATACMS, которая этой ночью пробила крышу в доме в Севастополе и застряла на техническом этаже, вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Что касается части ракеты на улице Симонка, то ее удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 8 утра», — написал он.
В ночь на 2 августа Развожаев сообщил об отражении «массированной атаки» на Севастополь. По его словам, было сбито более четырех воздушных целей. В некоторых районах города упали обломки ракет или беспилотников.
В частности, часть проспекта Генерала Острякова оцепили, поскольку «на дороге много суббоеприпасов» от сбитой ATACMS. «На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности», — также написал губернатор города.
ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram