Застрявшую в доме в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения

Упавшую на дом в Севастополе часть ракеты ATACMS вывезли для уничтожения

В ночь на 2 августа Развожаев сообщил об отражении «массированной атаки» на Севастополь. Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу жилого дома в городе и застряла на техническом этаже. Развожаев сообщил, что ее уже вывезли

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Фугасную часть ракеты ATACMS, которая этой ночью пробила крышу в доме в Севастополе и застряла на техническом этаже, вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Что касается части ракеты на улице Симонка, то ее удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 8 утра», — написал он.

В ночь на 2 августа Развожаев сообщил об отражении «массированной атаки» на Севастополь. По его словам, было сбито более четырех воздушных целей. В некоторых районах города упали обломки ракет или беспилотников.

В частности, часть проспекта Генерала Острякова оцепили, поскольку «на дороге много суббоеприпасов» от сбитой ATACMS. «На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности», — также написал губернатор города.