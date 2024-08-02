Развожаев показал укрытия от ракетных атак в Севастополе

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Специалисты устанавливают в прибрежной зоне в Севастополе бетонные укрытия, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, два укрытия уже появились у пляжа Учкуевка, в течение пятницы еще два поставят в парке неподалеку, а на выходных еще четыре смонтируют в парках имени Анны Ахматовой, Победы и в Динопарке.

Фото: razvozhaev / Telegram Фото: razvozhaev / Telegram Фото: razvozhaev / Telegram

Всего, по словам губернатора, в городе поставят почти 600 таких укрытий: на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет подходящих для укрытия строений.

Развожаев также отметил, что с понедельника партии поставок увеличатся, в неделю будут ставить по 30 штук.

Ранее он сообщал, что также и систему оповещения в Севастополе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. «Если раньше [ракеты], которые запускались с воздушных носителей, давали около 20 минут и люди имели возможность спуститься в укрытия, то в случае с баллистическими ракетами есть где-то две минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб», — пояснил он.

Во время атаки на Севастополь не работали сирены, писал Mash со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях. Одна из очевидцев обстрела, которая в этот момент была на пляже, подтвердила News.ru, что оповещений не слышала. В разговоре с «Известиями» местная жительница отмечала, что застала ракетную атаку вместе с детьми у себя на участке: «Будь сирена хоть за три минуты [до случившегося], хоть за одну минуту — я бы успела всех увести в дом в безопасное место».

23 июня Минобороны сообщило об атаке ВСУ на Севастополь с помощью пяти американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, еще одна взорвалась в воздухе. В результате падения обломков погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 (82 из них понадобилась госпитализация). Большинство из них — на пляже Учкуевка.

2 августа город вновь подвергся «массированной атаке», сбито более четырех воздушных целей. В некоторых районах города упали обломки ракет или беспилотников.