Экс-премьеру Казахстана дали 18 лет по совершенно секретному делу

Экс-премьер и бывший глава Комитета нацбезопасности был задержан в январе 2022 года на фоне массовых протестов. Его обвинили в госизмене и попытке захвата власти. Сроки получили и бывшие заместители Масимова. Они отрицают вину

Карим Масимов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Суд в Казахстане вынес приговор по делу Карима Масимова, бывшего премьера страны и экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Ему назначили 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, сообщается на сайте суда Астаны.

Масимова признали виновным в госизмене (ч. 1 ст. 175 УК), насильственном захвате власти (ч. 3 ст. 179 УК) и превышении должностных полномочий (п. 3 ч. 4 ст. 362 УК).

Бывшие заместители председателя КНБ Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов получили 16, 15 и три года тюрьмы соответственно. Всех осужденных лишили званий генералов и госнаград. Дело рассматривали под грифом «совершенно секретно».

Масимов возглавлял правительство Казахстана с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год; в промежуток между двумя сроками он занимал должность руководителя администрации президента. В сентябре 2016 года его назначили главой Комитета нацбезопасности. На этом посту Масимов проработал до января 2022 года, его уволили на фоне массовых протестов в стране, поводом для которых стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Вскоре от экономических требований участники перешли к политическим. Они требовали ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в беспорядки, в стране было объявлено чрезвычайное положение.

Вскоре после увольнения Масимов был задержан и арестован по обвинению в госизмене, затем под стражу поместили его бывших заместителей. В КНБ заявили, что в ходе расследования «установлены многочисленные признаки коррупционных деяний» Масимова — незаконное получение недвижимости, дорогих подарков и денег от бизнесменов. Бывший премьер отрицал вину, его сторонники называли дело политически мотивированным. На этом же настаивали другие фигуранты и их родственники, в частности жена Ануара Садыкулова Диана Хамзина.