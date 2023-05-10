В Конгрессе обвинили Байдена в получении миллионов из-за рубежа

Республиканец Джеймс Комер обвинил семью Байдена в использовании его положения для извлечения выгоды, что ставит под угрозу национальную безопасность США. Белый дом назвал это заявление попыткой набрать политические очки

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Комитет по надзору Палаты представителей (контролируется Республиканской партией) Конгресса США заявил об обнаружении доказательств, что семья президента Джо Байдена занималась «торговлей влиянием» и с помощью деловых партнеров получила больше $10 млн от иностранных источников, в том числе из Китая и Румынии, передает телеканал News Nation. Изложенные факты требуют дальнейшего расследования, заявили в комитете.

«Я хочу внести ясность: комитет расследует теневые бизнес-сделки президента Байдена и его семьи, которые извлекают выгоду из государственной должности Джо Байдена и ставят под угрозу национальную безопасность нашей страны», — сказал на пресс-конференции глава комитета, республиканец Джеймс Комер.

Комитет связывает свое расследование с тем, что Байден, который не обязан раскрывать данные о финансах ближайших родственников, якобы делал вводящие в заблуждения заявления об источниках доходов своей семьи. В комитете также считают, что президент мог закрывать глаза на потенциальный конфликт интересов.

В ходе расследования комитет получил от четырех банков «тысячи документов», следует из служебной записки парламентарного органа, передает Fox News.

В документе говорится, что члены семьи и деловые партнеры президента основали более 20 компаний, большую часть которых создали еще во время вице-президентства Байдена при Бараке Обаме в 2009- 2017 годах. «Банковские записи показывают, что семья Байденов, их деловые партнеры и их компании получили более $10 млн от компаний иностранных граждан», — говорится в служебной записке.

Суммы переводов варьируются от $5 тыс. до $3 млн, пишет News Nation со ссылкой на документ. В нем также утверждается, что с 2015 по 2017 год $3 млн были переведены из компании Bladon Enterprises румынского бизнесмена Габриэля Поповичу в компанию Robinson Walker, контролируемую деловым партнером Хантера Байдена — Робом Уокером, отмечает New York Post.

Поповичу — бизнесмен, заочно осужденный за коррупцию в Румынии в 2016 году. Еще на стадии следствия он нанимал сына Байдена, чтобы убедить прокуратуру снять обвинения или заключить сделку, писал румынский Newsweek со ссылкой на утечку данных из компьютера Хантера Байдена. В отношении последнего в США ведется расследование.

Отчет комитета по надзору подробно описывает выплаты членам семьи американского президента, но не показывает их прямую связь с решениями Джо Байдена, пишет Politico, которая тоже изучило служебную записку. Издание отмечает, что сомнения в способности Комера связать президента с делами его семьи выражали в том числе его соратники по Республиканской партии.

Представитель Белого дома Ян Сэмс, комментируя отчет комитета, сообщил, что конгрессмен Комер продолжает «серию абсурдных заявлений» о Байдене и использует «личные нападки и инсинуации, чтобы попытаться набрать политические очки».